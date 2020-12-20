Yetkin Dikinciler kimdir, kaç yaşında? Yetkin Dikinciler nereli?
Yetkin Dikinciler, bu akşam Menajerimi Ara dizine konuk oluyor. Sinema ve tiyatro oyuncusu olan Dikinciler, Babam ve Oğlum filmi ile tanındı ve milyonlara ulaştı. Sadri Alışık Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Yetkin Dikinciler kimdir, kaç yaşında?
Yetkin Dikinciler, Menajerimi Ara'nın bu akşam yayınlanacak olan 17. bölümü ile ekrana geliyor. Tiyatro, sinema oyuncusu olan Dikinciler, kamera karşısına ilk kez Leoparın Kuyruğu adlı film ile çıkmıştır. Babam ve Oğlum filmi ile birçok kişi tarafından tanınır olmuştur. Yetkin Dikinciler kimdir, kaç yaşında? Yetkin Dikinciler nereli?
YETKİN DİKİNCİLER KİMDİR?
Oyuncu, seslendirme ve tiyatro sanatçısı Yetkin Dikinciler, 15 Ağustos 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Emekli subay bir baba ile Kızılay hemşiresi bir annenin tek çocuğudur.
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Yetkin Dikinciler, önce İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde felsefe okurken gittiği tiyatro kursunda Yıldız Kenter'in davetiyle üçüncü sınıfta okul değiştirerek geçtiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü 1993 yılında bitirdi.
Umut Yolcuları, Çıplak Gerçek, Umut Üzümleri, Muhteşem Yüzyıl, Kızım İçin, Aile Saadeti, Kara İnci, Mavi Gözlü Dev, Ulak, Eşref Saati, Kabuslar Evi, Sis ve Gece, Babam ve Oğlum, Misi, Kırık Kanatlar ve Gülizar gibi bir çok dizi ve sinema filminde rol almıştır.
1999 yılında Esra Akkaya ile evlenmiş ancak bir sene sonra boşanmıştır. 2014 yılında ise Aslı Orcan ile evlenen Yetkin Dikinciler'in, Lal Dikinciler isminde bir kızı bulunmaktadır.
Son olarak Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu adlı sinema filminde Naim Süleymanoğlu'nun babası Süleyman Süleymanoğlu karekterine hayat veren Yetkin Dikinciler, 1.94 metre boyunda, 80 kilo ve Aslan burcudur.
Ödülleri:
2006 – 13.ÇASOD – En İyi Oyuncu Ödülleri – Babam Ve Oğlum
2007 – 14.ÇASOD – En İyi Oyuncu Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu – Mavi Gözlü Dev
2008 – 13.Sadri Alışık Ödülü – En İyi Erkek Oyuncu – Mavi Gözlü Dev
2008 – 19.Ankara Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – Mavi Gözlü Dev
2010 – Afife Tiyatro Ödülleri – Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu
Yetkin Dikinciler'in rol aldığı diziler ve filmler:
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Süleyman) – 2019
Merhaba Güzel Vatanım (Nazım Hikmet) – 2019
Deliler Fatih'in Fermanı (Baba Sultan) – 2018
Kaos – 2018
Biz Size Döneriz – 2017
Bahtiyar Ölmez (Rıfat/Bahtiyar) – 2017
Her Şey Mümkün (Selim / İbrahim) – 2017
Benimle Var Mısın? – 2016
Nadide Hayat (Kaptan Yusuf) – 2015
Şekispir Hoca – 2015
Ailem Bir Alem (Doktor Frasier) – 2015
Muhteşem Yüzyıl (Kara Ahmed Paşa) – 2014
Çanakkale Yolun Sonu – 2013
Kızım İçin (Tuncer) – 2013
Merhaba Hayat (Sinan) – 2012
Umut Üzümleri – 2012
Yarım Kalan Mucize (İsmail Hakkı Tonguç) – 2012
Merhaba Hayat (Sinan) – 2012
Çıplak Gerçek (Galip) – 2012
Bizim Yenge (Adem) – 2011
Umut Yolcuları (Mehmet Müdür) – 2010
Aile Saadeti (Selim Paşa) – 2009
Ulak (Adem) – 2008
Usta (Doğan) – 2008
Kara İnci (Semih) – 2007
Eşref Saati (Sarı Eşref) – 2007
Mavi Gözlü Dev: Nazım Hikmet (Nazım Hikmet) – 2007
Kabuslar Evi: Son Dans (Selim) – 2007
Sis ve Gece (Fahri) – 2007
Gözyaşı Çetesi (Cevahir) – 2006
The Net 2.0 (Banka Müdürü) – 2006
Babam Ve Oğlum (Salim) – 2005
Misi (Onur) – 2005
Gülizar (İsmail) – 2004
Üç Kişilik Aşk (Cem) – 2004
Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu) – 2004
Seni Yaşatacağım (Reşat) – 2003
Leoparın Kuyruğu (Serdar) – 1998