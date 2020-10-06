06 Ekim 2020 Salı 14:08 | Son Güncelleme:
Yeşim Salkım'dan Ayça Ayşin Turan'a övgü: Oynarken onun güzelliğine bakıyoruz!
Arıza dizinde Melek karakterine hayat veren Yeşim Salkım, dizinin başrol oyuncusu Ayça Ayşin Turan'a övgüler yağdırdı. Salkım, "Ayça su gibi, oynarken onun güzelliğine bakıyoruz" dedi.
Arıza dizisiyle ekranlara dönen Yeşim Salkım, 8 ay sonra İstanbul'da sahne aldı. Dizisi hakkında konuşan Salkım, rol arkadaşı Ayça Ayşin Turan'a övgüler yağdırdı. Salkım, "Ayça su gibi, oynarken onun güzelliğine bakıyoruz" sözleriyle dikkat çekti.