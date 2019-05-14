Yeşim Gül'den açıklama: Maddi yardıma ihtiyacı yoktu

Ünlü oyuncu Yeşim Gül'ün sevgilisi Serdar Peçen'in camdan atlayarak hayatına son vermesi, magazin gündemine adeta bomba gibi düşmüştü. İddialara göre, oyuncu Yeşim Gül, kendisinden 25 yaş küçük işitme engelli sevgilisi Serdar Peçen'e kredi çektirdi. Kredi borcunu ödeyemeyen engelli genç, Gül tarafından terk edildi.

Daha sonra barışmak için Yeşim Gül'ün evine giden Peçen, tartışma sonrası bir anda camdan atlayarak canına kıymıştı.

YEŞİM GÜL'DEN SERDAR PEÇEN AÇIKLAMASI

Oyuncu Yeşim Gül, menajeri üzerinden yaptığı son dakika açıklamada yaşanan olaya açıklık getirdi.

İşte o açıklama;

Bu üzücü olaya ilişkin olarak yargı süreci devam etmektedir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; müteveffa Serdar Peçen’in işitme engelli bir birey olması nedeniyle olaya hassasiyetle yaklaşılması, empati kurulması gereken bir durum söz konusudur. Sanatçımız Yeşim Gül’ün kendi öz yeğeni de işitme engellidir. Bu nedenle Sayın Yeşim Gül, Serdar Peçen ile olan iletişiminde bu engelli durumu hassasiyetle gözetmiş ve son derece özenli davranmıştır.

Sayın Yeşim Gül, uzun yıllardır tiyatro sanatçısı olarak görev yapan, Devlet Sanatçısı ünvanına sahip, topluma mal olmuş bir sanatçıdır. Maddi açıdan herhangi bir yardıma asla ihtiyacı bulunmamaktadır. Haberde bahsedilen maddi ve benzeri konularla ilgili olarak Yeşim Gül ile Serdar Peçen arasında hiçbir zaman sorun yaşanmamıştır. Müteveffanın ölümünden dolayı Sayın Yeşim Gül’ün büyük üzüntü yaşadığı bugünlerde, yazılı ve görsel medyanın da bu üzüntü ve hassasiyete saygı göstermesi kendisinin en büyük isteğidir.

Adli süreç halen devam etmektedir ve bu nedenle yargılama süreci sonuçlanana kadar Sanatçımızın bu konuda yargıyı etkileyecek bir yorumda bulunması yasalara aykırıdır. Durumu kamuoyuna saygıyla duyururuz.