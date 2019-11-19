Yeşim Erçetin'in eski eşi kimdir? Yeşim Erçetin'in kızı kimdir? Yeşim Erçetin kaç yaşında?

Yeşim Erçetin kaç yaşında, eski eşi kimdir? sorusu merak edilen konular arasınd ayer alıyor. Yeşim Erçetin ve kızı Lara bugün Müge ve Gülşen'in sunduğu 2. Sayfa programına konuk oldu. Anne kızın birbirinden genç görünmesi izleyicileri şaşırttı. Programı seyredenler Yeşim Erçetin kaç yaşında, eski eşi kimdir? merak ediyor. İşte yanıtı..

YEŞİM ERÇETİN KAÇ YAŞINDA?

Yeşim Erçetin, 1979 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1996 yılında Neşe Erberk mankenlikajansında profesyonel mankenlik yapmaya başladı. Yeşim Erçetin, sunuculuk yaptı yıllarda; HBB (Sporazzi), Kanal 6 (Top Secret), 2000 yılında Best TV’de (Yeşim), MMC (1’den 3’e) adlı programların sunuculuğunu üstlendi. 2000 yılında manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin ile evlendi. Bu evlilik 3 yıl sürdü, çift 20 Ağustos 2003'te boşandı. İkilinin “Lara Yağmur” adında bir kızı var.

2010 yılında Emre Matraş ile evlendi. Masal adında bir kız çocuğu oldu. Cesur fotoğrafları uzun süre konuşulan çift, 1 Nisan 2015 tarihinde boşandı.