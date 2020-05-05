Yeşim Erçetin ve sevgilisinin karantinada spor keyfi

Karantina sürecini sevgilisiyle evde spor yaparak geçiren Erçetin, sevgilisiyle samimi anlarını takipçileriyle paylaştı. Kendinden 6 yaş küçük Akyüz ile ilişkisini gözler önünde yaşamayı tercih eden Erçetin, geçtiğimiz haftalarda sevgilisinin kucağına oturduğu bir fotoğrafla aşkını ilan etmişti. Ünlü şarkıcı önceki günse evde spor yaptığı anlarda sevgilisiyle öpüştüğü ve sırtına bindiği videosunu paylaşarak, “Evde kal, aşkla kal” dedi.