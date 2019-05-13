Yeşim Ceren Bozoğlu zor günlerini anlattı: Cebimde 3 lira vardı

Yeşim Ceren Bozoğlu son yıllarda yaşadığı ciddi değişimlerle hakkında oldukça söz ettiriyor. Katıldığı bir Youtube programında samimi açıklamalarda bulunan Bozoğlu hakkında merak edilenleri ve geçirdiği zor günleri böyle anlattı:

"Akla gelebilecek her türlü ihanet, dolandırılma, kandırılma başıma geldi. Üstüne çok ciddi bir iflas süreci yaşadım. Bir gün bir baktım ki, cebimde 3 TL kalmış."

"Köpeğim ve kedimi annemin babamın yanına gönderdim. Onlara mama alacak param bile yoktu."

"Anneannemden yadigar eşyalarımı satarak ayakta durmaya çalıştım."

"110 kiloya kadar çıkmıştım. İşsizdim, param yoktu, ama gururum çoktu. Yardım talep etmeyi bilmiyordum."

"Dibe vurdum, sıfır noktasını gördüm. Yaşadıklarım tam bir sınavdı."

"Bu zorlu süreç sonrasında birden içe dönüş operasyonu başlattım. Kendimi deli gibi işe verdim. Yeşim'e ait özel hiçbir alan bırakmadan gece-gündüz çalıştım. "

"Dertleri, kiloları, o günleri geride bıraktım. Şimdi arada bir hatırlayıp ‘Şükürler olsun’ diyorum. "