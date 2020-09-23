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  • Yeşim Ceren Bozoğlu Hazal Kaya'ya katılmadı: Son beş senedir bu anlayış yıkıldı
23 Eylül 2020 Çarşamba 10:08 | Son Güncelleme:

Yeşim Ceren Bozoğlu Hazal Kaya'ya katılmadı: Son beş senedir bu anlayış yıkıldı

Yeşim Ceren Bozoğlu Hazal Kaya'ya katılmadı: Son beş senedir bu anlayış yıkıldı

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, Hazal Kaya'nın, “Kilolu oyunculara başrol gelmiyor” sözlerine katılmadı. Bozoğlu, "Son beş senedir bu anlayış yıkıldı" dedi.

Yeşim Ceren Bozoğlu, Hazal Kaya’nın, “Kilolu oyunculara başrol gelmiyor” sözleri hakkında konuştu. Bir dönem rolü için 110 kiloya kadar çıktığını söyleyen oyuncu, “Kilo rolle alakalı bir şey. Hazal’ın dediği, başrol için güzel kadın aranıyordu. Ancak son beş senedir bu anlayış yıkıldı.

'SEKTÖRDE FARKLI ŞEYLER OLACAK'

Hikayeler değişmeye başladı. Kadınlar yönetmen ve senarist olarak çalışmaya başladıkça, sektörde farklı şeyler olacak” şeklinde yorum yaptı.

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