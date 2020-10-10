10 Ekim 2020 Cumartesi 23:04 | Son Güncelleme:
Yeşilçam'ın yıldızı Itır Esen'den Aşk-ı Memnu yorumu: 'Arasındaki fark mukayese edilmez'
Yeşilçam yıldızı Itır Esen, Hülya Koçyiğit'in ‘Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. Esen, 1975 yılında oynadığı Aşk-ı Memnu'nun da günümüz versiyonuyla mukayese edilemez olduğunu söyledi.
Halit Ziya Uşaklıgil’in eserinden senaryolaştırılan dizide Ziyagil’in eserine sadık kaldıklarını söyleyen Esen, ‘’O dönemin Aşk-ı Memnu dizisiyle geçtiğimiz senelerde yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi arasındaki fark tartışalamaz. Bizim çektiğimiz Aşk-ı Memnu’nun, kıyafetler ve diyaloglarla Uşaklıgil’in eserine sadık kalındı. Diğeri ise günümüze uyarlanmış bir dizi’’ şeklinde konuştu.