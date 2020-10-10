Yeşilçam'ın yıldızı Itır Esen'den Aşk-ı Memnu yorumu: 'Arasındaki fark mukayese edilmez'

Halit Ziya Uşaklıgil’in eserinden senaryolaştırılan dizide Ziyagil’in eserine sadık kaldıklarını söyleyen Esen, ‘’O dönemin Aşk-ı Memnu dizisiyle geçtiğimiz senelerde yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi arasındaki fark tartışalamaz. Bizim çektiğimiz Aşk-ı Memnu’nun, kıyafetler ve diyaloglarla Uşaklıgil’in eserine sadık kalındı. Diğeri ise günümüze uyarlanmış bir dizi’’ şeklinde konuştu.