Yeşilçam'ın yıldızı Cüneyt Arkın'ın yıllar önce çekilmiş fotoğrafı görenleri şaşırttı!

Yeşilçam denilince akla gelen isimlerden olan Cüneyt Arkın'ın bugün sosyal medyaya düşen fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu. Fotoğrafta Cüneyt Arkın'ın oğulları Murat ve Kaan ile balık tuttuğu görüldü. Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Arkın (Cüreklibatır) üç sene önce verdiği röportajda babasının balık tutma sevdasını bu sözlerle anlatmıştı...





"Biz babamla hep çok keyifli zaman geçiririz. Hafta sonu evde durmazdık. Tarabya'ya balık tutmaya giderdik, iki kova balık tutardık. Akşam 17.00'de de kıran kırana maç yapmaya giderdik...."





Kaan Arkın (Cüreklibatır) ve ailesi



"Mahallenin bütün çocuklarıyla taş kalede mücadele ederdik. Oradaki kaynaşma muhteşemdi. Biz sakatlanmayalım diye babamın karşısındaki takımında oynamazdık. (Gülüyor) O zamanki tek hayalim; babama çalım atmaktı. Maçtan sonra da kritiğini yapardık. Golü kaçırırsam bağırırdı. Şimdi zaman makinası olsa da o günlere dönsek, yine bağırsa. İyi insan olmamızda anne ve babamızın payı çok yüksek. En güçsüz anlarımda bile babamı düşünürüm. Yokluk içinden gelip neler yaşayıp başarmış diye. Cüneyt Arkın kelimelerle de anlatılamıyor."





Cüneyt Arkın diğer oğlu Murat Arkın ise son olarak oynadığı Dağ 2 ve Börü filmi ile adından sıkça söz ettirmiş, gösterdiği oyunculukla büyük beğeni toplamıştı.