Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, Ebru Polat'ın sözlerini tiye aldı! 'Her önüne gelen...'

Aksam.com.tr

Usta sanatçı Kadir İnanır, aksam.com.tr'den Yasemin Döngel'e özel açıklamalar yaptı. İnanır, "Böyle bir saçmalık olabilir mi?" diyerek Ebru Polat'a sitem etti.

Ebru Polat'ın Kadir İnanır ile ilgili yaptığı açıklama konuşulmaya devam ediyor. Polat'ın canlı yayında, "İlk defa böyle bir şey söylüyorum. Kadir İnanır öz amcam olabilir" demesi herkesi merak içerisinde bırakmıştı. Gözler İnanır'a çevrilmişken, usta oyuncudan olay açıklamalar geldi.

'BÖYLE BİR SAÇMALIĞA CEVAP BİLE VERMEM'

Aksam.com.tr'ye konuşan Kadir İnanır, "Böyle bir şey olma ihtimali var mı? Benim bunlarla uğraşacak zamanım yok. Her önüne gelen böyle iddialarda bulunuyor. Böyle bir saçmalığa cevap bile vermem." diyerek Ebru Polat'a sert çıktı. Haberleri ciddiye bile almadığını belirten İnanır, iddiaları net bir dille yalanlamış oldu.