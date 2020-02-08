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  3. Hülya Koçyiğit'i korkutan haber! Kardeşi Nilüfer Çelenk kaza geçirdi

Hülya Koçyiğit'i korkutan haber! Kardeşi Nilüfer Çelenk kaza geçirdi

Hülya Koçyiğit'i korkutan haber! Kardeşi Nilüfer Çelenk kaza geçirdi

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit’in bir dönem oyunculuk da yapan kız kardeşi Nilüfer Çelenk, Bursa’da ev kazası geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan Çelenk’in, beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

2 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra normal odaya alınan Nilüfer Çelenk'in durumu hakkında Hülya Koçyiğit'ten açıklama geldi:

“48 saatlik kritik süreci çok şükür ki atlattık. Şu anda Bursa Acıbadem Hastanesi’nde servis katında tedavisine devam ediliyor. Yüksek tansiyon, baş ağrısı ve çeşitli sıkıntıları devam eden sevgili kardeşimin ne kadar hastanede kalacağı belli olmamakla birlikte en yakın zamanda sağlığına kavuşacağına inancım sonsuz.”


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