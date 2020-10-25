Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen'in evi sanat merkezi olacak

Hulusi Kentmen'in yıllardır kullanılmaması sebebiyle harabeye dönen evi, restorasyon çalışmasının ardından sanat evi olarak halka hizmet verecek.



Aslına uygun şekilde yenilenecek binada, yapının 3 boyutlu dijital verileri bilgisayarlı çizim ortamına aktarılacak ve buna göre restorasyon projesi oluşturulacak.

