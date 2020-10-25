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  • Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen'in evi sanat merkezi olacak
25 Ekim 2020 Pazar 21:50 | Son Güncelleme:

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen'in evi sanat merkezi olacak

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen'in evi sanat merkezi olacak

Yeşilçam'ın tatlı sert, babacan karakteri Hulusi Kentmen'in, Kocaeli'nin İzmit İlçesi'ndeki evi için restorasyon çalışması başlatıldı.

Hulusi Kentmen'in yıllardır kullanılmaması sebebiyle harabeye dönen evi, restorasyon çalışmasının ardından sanat evi olarak halka hizmet verecek. 

Aslına uygun şekilde yenilenecek binada, yapının 3 boyutlu dijital verileri bilgisayarlı çizim ortamına aktarılacak ve buna göre restorasyon projesi oluşturulacak.

<p>Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir v

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