Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik karantinada: Evde kalın!

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da beraberindeki Torba Mahallesi Muhtarı Suat Kaya ve belediye başkan yardımcısı Emel Çakaloğlu ile Girik'i ziyaret etti.

ANNESİYLE KARANTİNADA

Ziyaretten paylaşılan görüntülerde usta oyuncunun, evinde annesiyle dinlenip vakit geçirdiği ve televizyon seyrettiği görüldü.

