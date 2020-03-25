Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik karantinada: Evde kalın!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ünlü oyuncu Fatma Girik, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzmanların yaptığı "evde kalın" çağrısına destek verdi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da beraberindeki Torba Mahallesi Muhtarı Suat Kaya ve belediye başkan yardımcısı Emel Çakaloğlu ile Girik'i ziyaret etti.
ANNESİYLE KARANTİNADA
Ziyaretten paylaşılan görüntülerde usta oyuncunun, evinde annesiyle dinlenip vakit geçirdiği ve televizyon seyrettiği görüldü.