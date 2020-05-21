Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'dan nostaljik paylaşım: 40 yıl önce, 40 yıl sonra...

Arkın, fotoğrafın altına şu notu düştü: "Murat, masmavi gülümseyerek dünyaya geldi. Bir yıl sonra sarı saçları, baştan aşağı çilli yüzüyle Kaan Polat geliverdi.Murat, bir gözüm, Kaan Polat, diğer gözüm oldu..40 Yıl önce – 40 Yıl sonra"