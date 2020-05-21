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  3. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'dan nostaljik paylaşım: 40 yıl önce, 40 yıl sonra...
21 Mayıs 2020 Perşembe 13:57 | Son Güncelleme:

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'dan nostaljik paylaşım: 40 yıl önce, 40 yıl sonra...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'dan nostaljik paylaşım: 40 yıl önce, 40 yıl sonra...

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Cüneyt Arkın, oğulları Murat ve Kaan Polat ile eski ve yeni fotoğraflarını kolaj yaparak sosyal medya hesabından paylaştı.

Arkın, fotoğrafın altına şu notu düştü: "Murat, masmavi gülümseyerek dünyaya geldi. Bir yıl sonra sarı saçları, baştan aşağı çilli yüzüyle Kaan Polat geliverdi.Murat, bir gözüm, Kaan Polat, diğer gözüm oldu..40 Yıl önce – 40 Yıl sonra"


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