Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın paylaştı: Eskiden Kara Murat şimdi Ak Murat

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Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. 82 yaşındaki Arkın, gençlik yıllarından şimdiki haline pek çok karesini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

'ESKİDEN KARA MURAT ŞİMDİ AK MURAT'

Son olarak usta oyuncu, efsane filmlerinden olan Kara Murat'taki bir halini ve şimdiki halini yan yana kolajlayarak Instagram hesabından paylaştı. Arkın fotoğrafa, "Eskiden Kara Murat şimdi Ak Murat" notunu düştü. Yeşilçam'ın efsane isminin bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.