Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8485
  • 6,5265
  • 292.306
  • 121862
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın paylaştı: Eskiden Kara Murat şimdi Ak Murat

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın paylaştı: Eskiden Kara Murat şimdi Ak Murat

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın paylaştı: Eskiden Kara Murat şimdi Ak Murat

Türk sinemasının usta aktörlerinden Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından eski ve yeni halini yan yana koyarak paylaştı. Arkın'ın paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Aksam.com.tr

Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. 82 yaşındaki Arkın, gençlik yıllarından şimdiki haline pek çok karesini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

'ESKİDEN KARA MURAT ŞİMDİ AK MURAT'

Son olarak usta oyuncu, efsane filmlerinden olan Kara Murat'taki bir halini ve şimdiki halini yan yana kolajlayarak Instagram hesabından paylaştı. Arkın fotoğrafa, "Eskiden Kara Murat şimdi Ak Murat" notunu düştü. Yeşilçam'ın efsane isminin bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.


Kuzey Karan'ı solladı!
Onlar da modaya uydu! Doğum öncesi ve sonrası aynı poz
Ünlü oyuncunun kızıl saçlarından eser kalmadı! Görenler tanıyamadı
Cansu Dere'nin Boğaz'daki yeni villasının kirası dudak uçuklattı!
Sıla ve Hazer Amani balayı için Roma yolcusu
<p>Olay, dün saat 14.30 sıralarında yaşandı. Fatih Belediyesi motosikletli zabıta ekibi, Balat´taki

Zabıta Memuru, Pazarda Kaybolan Çocuğa Montunu Giydirip Ailesini Buldu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye çevrilmişti: 55 yıl sonra ibadete açılıyor

2020 bedelli ve dövizle askerlik ücreti belli oldu