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  3. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bilge Zobu sitem etti: Hiç teklif gelmiyor

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bilge Zobu sitem etti: Hiç teklif gelmiyor

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bilge Zobu sitem etti: Hiç teklif gelmiyor

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Bilge Zobu, önceki akşam Nişantaşı Akaretler’de objektiflere yansıdı.

87 yaşındaki Bilge Zobu, ileryen yaşına rağmen alışverişini kendi yaparken görüntülendi. Usta oyuncu "Neler yapıyorsunuz" sorusuna, "Eşim vefat ettikten sonra tüm yük bana kaldı. Hayat her şeye rağmen güzel, yaşamaya değer" yanıtını verdi.

'TEKLİF GELMİYOR'

Zobu, "Kaç yıldır ekrandan uzaksınız" sorusuna ise, "7 yıldır hiçbir projede yer almıyorum. Zaten hiçbir teklif de gelmiyor. Kimseye sitemim yok bu konuda, olamaz da" dedi.

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