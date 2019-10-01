Yeşilçam'ın usta oyuncusu Abdi Algül hayatını kaybetti!

Kemal Sunal komedilerinin unutulmaz karakter oyuncusu Abdi Algül, dün 86 yaşında evinde vefat etti. Algül’ün uzun zamandır sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.

"YAŞLILIK MAAŞI İLE GEÇİNİYORDU"

Öte yandan usta oyuncunun maddi sıkıntılar içinde yaşadığını dile getiren Onur Akay, “Kemal Sunal'ın ‘Tokatçı' filminde canlandırdığı ‘Kara Borsacı' karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170'e yakın filmde rol alan Yeşilçam'ın emektar oyuncularından 86 yaşındaki Abdi Algül'ü kaybettik. Eşi ile birlikte Fatih Cankurtaran Mahallesi'nde, Kemal Sunal'ın ‘Sakar Şakir' isimli filminde senaryo gereği yanan bakkal dükkânının yanında, çok zor şartlarda ikamet eden Abdi Algül, sadece 3 aylık yaşlılık maaşı ile geçinmeye çalışıyordu ve maddi sıkıntılar içinde yaşıyordu” dedi.

ABDİ ALGÜL KİMDİR?

Kemal Sunal’ın ‘Tokatçı’ filminde canlandırdığı ‘Kara Borsacı’ karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170’e yakın filmde rol almış ve filmlerinde daha çok kötü adam rollerini canlandırmıştı.