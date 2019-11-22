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  3. Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin'den örnek hareket! Organlarını bağışladı

Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin'den örnek hareket! Organlarını bağışladı

Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin'den örnek hareket! Organlarını bağışladı

Oyuncu Ahmet Mekin (87), tüm organlarını bağışladı. Sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyleyen Mekin, "O gün bugünmüş" dedi.

'Selvi Boylum Al Yazmalım', Bir Garip Yolcu', 'Umut Üzümleri' ve 'Yaşam Kavgası' gibi çok sayıda film ve dizide rol alan Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'ne giderek, organlarını bağışladı. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Koordinasyon Birimi'nde koordinatörler tarafından ilgiyle karşılanan Ahmet Mekin, kısa sohbetin ardından, organlarını bağışladığına ilişkin belgeyi imzaladı.

Sağlık durumunun çok iyi olduğunu aktaran Ahmet Mekin, "O gün bugünmüş" dedi. Sanat camiasının her fırsatta organ bağışında örnek olması gerektiğine dikkat çeken Mekin, "İnsanların öldükten sonra, başka acıların sevinci ve yaşam umudu olmak istemesi çok değerli ve kutsaldır. Organ bağışı hayat kurtarır" diyerek, herkesi organ bağışına davet etti.

Basında zaman zaman sanatçıların organ bağışı yaptıklarını okuduklarını söyleyen Ahmet Mekin, "Bu mesajların önemini, insanlar organ bekleyenlerin yerinde olabileceğini düşünerek anlamalı. İnsanların bu konuda empati yapmalarını çok önemsiyorum. İnsan ölünce uygun görülen organlarının, başka bedenlerde yaşayacağını bilmesi, başka bedenlere can ve yaşama sevinci olması çok önemli. Türkiye'de ve dünyada organ bekleyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yeterli sayıda organ nakli olması için insanların daha bilinçlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

(DHA)


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