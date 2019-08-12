Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i görenleri şaşırtıyor! Son hali..

Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük yıldızı Samet’in kim olduğunu öğrenenler çok şaşırıyor. Atıf Yılmaz tarafından yönetilen, başrollerinde Kadir İnanır ve Türkân Şoray'ın oynadığı, 1977 tarihli filmin küçük yıldızı Samet’in son hali merak ediliyor. Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un 1970 yılında yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan 'Selvi Boylum Al Yazmalım' adlı filmde küçük 'Samet'i canlandıran isim, ünlü oyuncu Bilal İnci ile tiyatrocu Perihan Doygun'un kızı. Oyunculuğa devam eden Elif İnci’nin son hali ve kendisi ile ilgili merak edilenler…

Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki Samet karakterini, ünlü oyuncu Bilal İnci ile tiyatrocu Perihan Doygun'un kızı oynadı.

'Selvi Boylum Al Yazmalım' adlı filmde küçük 'Samet'i canlandıran Elif İnci, o zamanlar rol arkadaşı Kadir İnanır'a aşık olduğunu ve çok kıskandığı için Türkan Şoray'ın onun yanına yaklaşmasına izin vermediğini söyledi.

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM SAMET KİMDİR?

5 yaşında canlandırdığı 'Samet' karakterinin hayatında önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Elif İnci ile ilgili merak edilenler…

Elif İnci, 20 Ağustos 1973 Tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Sinema oyuncusu babası Bilal İnci ve annesi Perihan Doygun'dur. Abisi ise Murat İnci'dir. Sinema oyuncusu Kemal İnci amcasıdır. Anne babası O 3 yaşında iken boşandıktan sonra annesi ile birlikte Adana'da yaşamışlardır.

1975 yılında yönetmeni ve başrol oyuncusu Tarık Tibet olan ve babası Bilal İnci'nin de Kara Ali rolünde oynadığı çocuk oyuncu olarak sinemaya başladı.

Elif İnci, 1977 yılında Cengiz Aytmatov romanından uyarlanan ve senaristi Ali Özgentürk, yönetmeni Atıf Yılmaz olan "Selvi Boylum, Al Yazmalım" adlı sinema filminde başrollerde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin oynarken Elif İnci de Türkan Şoray, Kadir İnanır'ın oğlu rolündeki Samet karakterini canlandırdı.

Muzaffer İzgü'nün kendi hayatını anlattığı aynı adlı kitabından Memduh Ün ve Macit Koper tarafından uyarlanan, yönetmenliğini Memduh Ün'ün yaptığı 1992 yılı yapımı "Zıkkımın Kökü" adlı sinema filminde Menderes Samancılar, Meriç Başaran, Sırrı Elitaş ile birlikte oynadı. Bu filmdeki rolü ile 1994 yılında 8. Adana Altın Koza Film Şenliğinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Elif İnci, Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. Adana'da Çukurova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda çalıştı.

2014 yılında "Kara Para Aşk" adlı dizide Melike Demir karakterine hayat verirken Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün, Erkan Can, İlkin Tüfekçi, Öykü Karayel, Saygın Soysal, Bedia Ener ile birlikte rol almıştır.