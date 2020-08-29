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  3. Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Mahmut Cevher: Kendi kurallarım idam fermanı oldu
29 Ağustos 2020 Cumartesi 22:08 | Son Güncelleme:

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Mahmut Cevher: Kendi kurallarım idam fermanı oldu

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Mahmut Cevher: Kendi kurallarım idam fermanı oldu

Hülya Koçyiğit, “Film Gibi Hayatlar” programında oyuncu Mahmut Cevher'i ağırladı.

Bir döneme damga vuran ‘Aile Şerefi’ ile adından söz ettiren Mahmut Cevher, filmde yer almanın kendisi için hem büyük bir şans hem de büyük bir şanssızlık olduğunu söyledi. Cevher, “Tarık Akan gidince onun yerine beni monte etmek istediler Arzu Film’de. Ben de ‘Ben bir firmaya bağlı kalmak istemem’ dedim. Bu da benim idam fermanım oldu. Bir düşmanlık başladı bana karşı” diye konuştu.   

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