Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Mahmut Cevher: Kendi kurallarım idam fermanı oldu

Bir döneme damga vuran ‘Aile Şerefi’ ile adından söz ettiren Mahmut Cevher, filmde yer almanın kendisi için hem büyük bir şans hem de büyük bir şanssızlık olduğunu söyledi. Cevher, “Tarık Akan gidince onun yerine beni monte etmek istediler Arzu Film’de. Ben de ‘Ben bir firmaya bağlı kalmak istemem’ dedim. Bu da benim idam fermanım oldu. Bir düşmanlık başladı bana karşı” diye konuştu.