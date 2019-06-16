Yeşilçam'ın sevilen ismiydi... O özelliğini biliyor musunuz?

Battal Gazi’den Karaoğla’na, Kara Murat’tan ve Sahte Kabadayı’ya kadar onlarca filmde boy gösteren Yavuz Selekman spor dünyasından Yeşilçam’a geçen isimler arasındaydı.

Eski bir milli bir güreşçi olan Selekman uzun yıllar ay yıldızlı formaya hizmet etmiş ve birçok başarıya imza atmıştı.

Selekman daha sonra düzgün fiziğinin de etkisiyle Yeşilçam’a geçmiş yapmış, 80'den fazla filmde rol almıştı.





SELEKMAN’LA YAŞADIĞI O ANI

Yeşilçam’ın bir başka emektarı Hasan Yıldız, 2004 yılında aramızdan ayrılan usta oyuncu Selekman ile yaşadığı anısını şöyle anlatıyor:

Setlerde çok ilginç olaylar yaşadık. Kara Şahin filminde Bizans komutanıyım. Kaçakları arıyoruz. Atlarla nehirden geçeceğiz. Onlar da bizi devirip dövecek.

Biz atlarla daldık, ben atı devirdim suyun içine ama atın altında kaldım. Ayağım üzengiye sıkıştı, çıkamadım.



DURUMU ANLAMADI, TEKRAR SUYA ATTI

Baktım olmayacak çizmeyi çıkarıp can havliyle suyun üzerine çıktım. Yavuz Selekman durumu bilmediği için vurup beni tekrar suya attı. Sahne devam ediyor çünkü. Ben “Boğuluyorum, vurma” diyorum ama anlamıyor.

Bir iki derken en sonunda can havliyle ben ona bir tane vurup kendimi kıyıya attım. O da şaşırdı, yönetmene “Bana vurdu” diye sitem ediyor. “Ne yapayım, ölüyordum” dedim.



