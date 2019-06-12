Yeşilçam denilince akla gelen ilk isimlerdendi! Bakın kimin ablasıymış...
Yeşilçam filmleri yıllar geçmesine rağmen halen ilk günkü tadıyla izleniyor. Yeşilçam'a damga vurmuş oyuncuların çoğunun da birbiriyle akraba olduğunu biliyor muydunuz? İşte Yeşilçam'da birbiriyle akraba olan ünlüler
1950'lerde kendisini hissettirmeye başlayan, 1960-1975 yılları arasında üretim anlamında zirve noktasına gelen Yeşilçam sineması, 80'lerle birlikte kaybolmaya başlasa da günümüz popüler sineması üzerindeki etkisini hâlâ sürdürür.
Sinemada karakterler daha gerçekçi bir bakış açısı oluşturur fakat tipler -seyirci açısından daha fazla özdeşleşmeye imkân tanıdığı için daha çok sahiplenilir. Yeşilçam döneminde Türk sineması seyirciyle çok yakın bir ilişki kurmuş ve seyircinin ortak beğenisi üzerine şekillenmiştir. Popüler filmler, hayatın günlük akışını ve bu akışta yaşayan insanların kendi kültürlerini ve yaşayışlarını yansıttığı için seyirci tarafından daha çok benimsenmiştir. Bu dönem oyunlarının da birbiriyle akraba olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştır. İşte birbirleriyle akraba olduğunu bilmediğiniz ünlüler...
Leman Akçatepe (1918-1992) Sıtkı Akçatepe (1902-1985) Halit Akçatepe (1938)
Hayri Esen / Itır Esen
Erdoğan Arıca [1954-2012] Levent İnanır [1962] Soner Arıca [1966] Kadir İnanır'ın da yeğenleri olurlar
Gülşen Bubikoğlu (1954) Nilgün Bubikoğlu (1959)
Renan Fosforoğlu - Enis Fosforoğlu - Ferdi Merter Fosforoğlu
Bu üç oyuncumuzun kardeş olduğunu biliyor muydunuz? Ayben Erman, Ayten Erman, Ayşen Erman (Gruda soyadını, sanatçı eşi Yılmaz Gruda'dan alır)
Nubar Terziyan / Fedon Kalyoncu
Necdet Tosun (1926-1975) Erdal Tosun (1963) Gürdal Tosun (1967-2000)
Şener Şen - Ali Şen Baba oğul