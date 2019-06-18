Yeşilçam’ın Gardrop Fuat’ının az bilinen yönü

Gardrop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Fatsalı Osman, Barut Osman, Kerpeten Hüsnü…



Tiyatro ile sanat hayatına başlayan usta oyuncu Ünal Gürel aynı zamanda usta bir seslendirme sanatçısıydı. Ünal Gürel, Türk sinemasının çok sayıda ‘kötü’ adamına sesini veren isim oldu.

Tiyatroya senelerce emek veren Ünal Gürel, Kemal Sunal ile beraber rol aldığı komedi filmleriyle unutumazlar arasına girdi. Gürel, özellikle Sakar Şakir filmindeki Gardrop Fuat rolüyle hafızalara kazınmıştı.

AVANAK APTİ FİLMİNDE YEDİĞİ KRAVAT

Avanak Apti filminde Kemal Sunal’ın rol gereği Ünal Gürel’e yedirdiği kravat, Ekrem Gökkaya tarafından pestilden yapılmıştı. Ünal Gürel, Kibar Feyzo filminde de köye teftişe gelen Müdür Bey'i de seslendirmektedir.



ÜNAL GÜREL KİMDİR?

Ünal Gürel, 1935 yılında Adapazarı’nda doğdu. 1950’li yıllarda Ankara Devlet Konservatuarı (Hacettepe Üniversitesi) Şan Bölümüne girdi. Babasının ani ölümüyle öğrenimini yarıda bırakarak tekrar İstanbul’a döndü. Bir süre Zonguldak Toprak Mahsülleri ofisinde, bir süre de İstanbul’da Darüleceze’de çalıştı. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları’na oyuncu olmak üzere başvurdu. 1960-61 sezonunda Şehir Tiyatrosu’nda oyuncu olarak göreve başladı.

Oynadığı oyunlardan bazıları :

– Demokrasi Gemisi

– Atmasyonya Berberi

– Romeo ve Juliet

– Keşanlı Ali Destan

– Kral Lear

– Tarla Kuşu

– Othello

– Fizikçiler

– Anna Karanina

Şehir Tiyatrolarından emekli olduktan sonra, Gazanfer Özcan ve Altan Erbulak’ın tiyatrolarında çalıştı. En son sahneye çıktığı tiyatro ise Abdullah Şahin’in Nokta Tiyatrosu idi. Tiyatro ve sinema oyunculuğunun yanı sıra seslendirmeler de yapan Ünal Gürel’in oynadığı filmler şöyle:





– Yedi Bela Hüsnü

– Gülşen Abi

– Mahallenin Muhtarları

– Tarzan Rıfkı

– Garip

– Atla Gel Şaban

– İmparator

– Kılıbık

– Tokatçı

– Cilalı İbo Kadın Avcısı

– Acemi Çapkın

– Anadolu Çocuğu

– Yorgun Savaşçı

– Isı

– Dokunmayın Şabanıma

– Avanak Abdi

– Sakar Şakir

– Hanzo

– Yalancı Yarim

– O Kadın

– Elveda Sevgilim

Ünal Gürel, 8 Nisan 2002’de gittikçe ağırlaşan kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.



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