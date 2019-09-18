Yeşilçam'ın efsane ismi Türker İnanoğlu hastanede!

Geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılan Türker İnanoğlu’nun özel odaya alındığı öğrenilmişti.

Ünlü yapımcının rahatsızlığı dün akşam yapılan Best of City Awards ödül töreninde öğrenilmişti. Gecede yaşam boyu onur ödülü alan Müjdat Gezen, Türker İnanoğlu’nun yanında refakatçi olması sebebiyle törene katılamadığını video mesajıyla belirterek teşekkürlerini iletmişti.

TÜRKER İNANOĞLU'NUN ASİSTANINDAN AÇIKLAMA

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın Türker İnanoğlu’nun asistanından aldığı bilgiye göre; ünlü yapımcının sağlık durumunun Müjdat Gezen’in anlattığı gibi ağır olmadığı öğrenildi. Tedavisine devam edilen Türker İnanoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu, Müjdat Gezen’in iddia ettiği gibi yanında refakatçi olmadığı belirtildi.

Usta oyuncunun asistanı, kontrol amaçlı olarak yoğun bakımda tutulmasından dolayı Türker İnanoğlu’nun yanında refakatçi olmasının zaten mümkün olmadığı da dile getirildi.