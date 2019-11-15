Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7545
  • 6,3448
  • 272.38
  • 103781
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. 'Başka bir kadına elimi sürmedim'

'Başka bir kadına elimi sürmedim'

'Başka bir kadına elimi sürmedim'

Sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Cüneyt Arkın, eşi Betül Cüreklibatır ile yarım asırlık aşklarını sosyal medya hesabından haykırdı. 

Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Cüneyt Arkın, 51 yıllık eşi Betül Cüreklibatır’a sosyal medya hesabından duygu yüklü bir yazı yazdı. Her fırsatta eşine olan sevgisini dile getiren Arkın, aşkını bu kez sosyal medyadan haykırdı. ‘Betül’e bebek derim’ diyen Arkın sözlerine şöyle devam etti: “Keyfim çok yerindeyse ‘papatyam!’ Beyaz papatyaları çok sever. Betül’ün resimlerini yaptım mı, hep fonda papatyam vardır. Betül yanımdayken ev yıkılsa umurumda değildir. Her şeyi onun halledeceğini bilirim. Yemin ediyorum başka bir kadına elimi sürmedim!” Arkın’ın bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi. 


Şöhretini kullanmaya çalıştı mı? İlk kez konuştu
Hazar Ergüçlü'den evlilik iddialarına yanıt
Doğum kilolarından kurtuldu, fit haliyle dikkat çekti
Aleyna Tilki kendine övgüler yağdırdı! 'Özel bir güzelliğim var'
Şeyma Subaşı takipçilerine sordu: Geri dönsem mi?

Golle Birlikte Gelen İlginç Dans Gösterisi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Hangi ülkenin nesi meşhur?

Akraba olduğunu bilmediğiniz ünlüler