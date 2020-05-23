23 Mayıs 2020 Cumartesi 17:34 | Son Güncelleme:
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Erdal Kahraman hayatını kaybetti
Türk sinemasının ünlü görüntü yönetmeni Erdal Kahraman, 73 yaşında yaşamını yitirdi.
'Uçurtmayı Vurmasınlar', 'Polizei', 'Gizli Yüz', 'Büyük Adam Küçük Aşk', 'Katırcılar', 'Nihavend Mucize' gibi pek çok ödüllü sinema filminin ve TV dizisinin görüntü yönetmenliğini üstlenen Erdal Kahraman, bir süredir yaşadığı İzmir’de hayata veda etti.
1947 doğumlu Kahraman, sinema kariyerinde Atıf Yılmaz, Şerif Gören, Ömer Kavur gibi isimlerle çalıştı.