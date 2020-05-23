Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Erdal Kahraman hayatını kaybetti

'Uçurtmayı Vurmasınlar', 'Polizei', 'Gizli Yüz', 'Büyük Adam Küçük Aşk', 'Katırcılar', 'Nihavend Mucize' gibi pek çok ödüllü sinema filminin ve TV dizisinin görüntü yönetmenliğini üstlenen Erdal Kahraman, bir süredir yaşadığı İzmir’de hayata veda etti.

1947 doğumlu Kahraman, sinema kariyerinde Atıf Yılmaz, Şerif Gören, Ömer Kavur gibi isimlerle çalıştı.