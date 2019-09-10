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  3. Dünyayı kurtaran adam 82 yaşında

Dünyayı kurtaran adam 82 yaşında

Dünyayı kurtaran adam 82 yaşında

Cüneyt Arkın, 82. yaşını ailesiyle kutladı. Arkın, Kara Murat motifli pastasının mumlarını eşi Betül, oğlu gelini ve iki torunuyla beraber üfledi.

Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden Cüneyt Arkın, 82. yaşını ailesiyle birlikte kutladı. Usta oyuncu yeni yaş mumlarını eşi Betül Arkın, oğlu Kaan Cüreklibatır, gelini Aslı ve torunları Zeynep Sarp’la üfledi. Oyuncunun pastasında yer alan Kara Murat’tan görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Arkın’a sosyal medyada kutlama mesajları yağdı. 

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