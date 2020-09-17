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17 Eylül 2020 Perşembe 17:15 | Son Güncelleme:

Yeşil Salkım'ın kızı Gizem Salkım boşandı

Yeşil Salkım'ın kızı Gizem Salkım boşandı

Şarkıcı Yeşim Salkım'ın kızı Gizem Salkım, 2017 yılında dünyaevine girdiği Ozan Düzdaş'tan boşandı. Gizem Salkım, üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu.

Gizem Salkım, şunları dile getirdi: "Herkese selam, üç yıl önce hayatımı birleştirdiğim Ozan Düzdaş ile bugünden itibaren yollarımıza ayrı devam edeceğiz. Sevgi ve saygı ile yürüttüğümüz evliliğimiz aynı sevgi ve saygı ile sonlanmıştır. Herkesten anlayış ve hoşgörü ile yaklaşmasını rica ediyoruz. Sevgi ve saygılarımızla."

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