Yeşil halıda tek Türk Tülin Şahin

Moda dünyasının Oscar’ı olarak kabul edilen Green Carpet Fashion Awards’e İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin yanı sıra Julianne Moore, Cate Blanchett, Colin Firth ve Lewis Hamilton gibi ünlü isimler katıldı. Şahin, “Böylesine özel ve anlamlı bir halıya davet edilmekten büyük onur duydum. Giydiğiniz kıyafetlerin arkasında kimin olduğunu sorun; neyden ve nasıl üretmişler? Onları kendi teniniz gibi giyinin” dedi.