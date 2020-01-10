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'Yeniden doğarak sahnede yerimi aldım'

'Yeniden doğarak sahnede yerimi aldım'

Şarkıcı Doğuş, "Öz Muhteşem Yüzyıl Hamlet" adlı tiyatro oyunuyla izleyici karşısına çıkacak.

Hayatını beyazperdeye aktarmak isteyen şarkıcı Doğuş, “Öz Muhteşem Yüzyıl Hamlet” adlı tiyatro oyunuyla sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Yerli Hamlet olarak bilinen oyunla Türkiye turnesine çıkacak olan şarkıcı, tiyatronun kendisi için aşk ve disiplin olduğunu dile getirdi. Doğuş, “Şarkı okumak, sahnede oynamak ve canlı performans heyecanı bambaşka bir tutku benim için. Artık ömürümün sonuna kadar çok sevdiğim bu işlerin devamı hep gelecek. Yeniden doğarak sahnede yerimi aldığım oyunumuzu güzel ülkemin her yerinde oynamak istiyorum” diye konuştu. 

HAYATI FİLM OLACAK

Doğuş kısa süre önce verdiği bir ropörtajda “2003 yılında kendimi anlattığım bir kitabım çıktı. Şimdi o kitabımı senaryolaştırıp film çekmek istiyorum. Allah'ın izniyle ölmeden önce kendi hayatımın filmini izlemek istiyorum. Kendi çocukluğumu evladıma oynatmak istiyorum. 2020'de projeye başlayacağız” demişti.


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