Yeni yılın ilk aşk bombası! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç birlikte görüntülendi

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde İbrahim Çelikkol ile başrolleri paylaşan Demet Özdemir 2020 yılının en çok konuşulan oyuncularından birisi oldu. Özel hayatı ile ilgili aşk iddialarını yalanlayan Özdemir ile ilgili ortaya çıkan yeni gelişme yeni yılın ilk aşk bombası olarak yorumlandı.



Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç 2021 yılını Çeşme’de karşıladı. Magazin D’den Akif Yaman’ın haberine göre Her fırsatta yalnız olduklarını söyleyen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç bugün öğlen saatlerinde Çeşme’de bir otelden çıkarken görüntülendi.