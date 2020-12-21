Türk televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan Sihirli Annem dizisi, Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen için yeniden çekiliyor. Yeni Sihirli Annem ne zaman başlıyor? Sihirli Annem Exxen yayın tarihi belli oldu mu? gibi soruların yanıtları tüm herkes tarafından yoğun bir şekildie araştırılıyor.

YENİ SİHİRLİ ANNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Acun Ilıcalı, son olarak 2012 yılında ekrana gelen Sihirli Annem dizisini yeniden çekeceğini duyurmuştu ve çekimlerine başladı. Sihirli Annem'in yeni Dudu'su Nergis Kumbasar bombayı patlattı. Yayın tarihini açıkladı.

Nergis Kumbasar yayın tarihi sorularına "Valla benim bildiğim 1 Ocak" yanıtını verdi.

SİHİRLİ ANNEM DİZİSİNİN KONUSU

Bir dönem ekranlara damga vuran Sihirli Annem dizisi Gamze Özer tarafından oluşturulan Türk çocuk fantastik bir televizyon dizisidir.

Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı dizide Betüş isimli bir perinin eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi ile başlarından geçen maceralarla dolu yaşamları konu alır.

YENİ SİNİRLİ ANNEM OYUNCULARI KİMLER?

Betüş: Açelta Topaloğlu

Sadık: Emre Altuğ

Periliçe: Lale Başar

Dudu: Nergis Kumbasar

Suzan: Hande Katipoğlu

Avni: Bülent Seyran

Eda: Tara Mcmillen

Yavuz: Ogeday Girişken

Firuze: Eylem Yıldız

Çilek: Sıla Sade

Ceren: Cemre Demircan

Tuğçe: Nisa Sofiya Aksongur

Cem: Egemen Uysal