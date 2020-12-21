Yeni Sihirli Annem ne zaman başlıyor? Sihirli Annem Exxen yayın tarihi belli oldu mu?
Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen için yeniden çekilen Sihirli Annem'in ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İlk bölümü 2003 yılında ekranlarda olan; Nevra Serezli, Gül Sonat, İnci Türkay gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Sihirli Annem yeni sezonda yeni isimlerle izleyicisiyle buluşacak. Peki, Yeni Sihirli Annem ne zaman başlıyor? Sihirli Annem Exxen yayın tarihi belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler..
Türk televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan Sihirli Annem dizisi, Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen için yeniden çekiliyor. Yeni Sihirli Annem ne zaman başlıyor? Sihirli Annem Exxen yayın tarihi belli oldu mu? gibi soruların yanıtları tüm herkes tarafından yoğun bir şekildie araştırılıyor.
YENİ SİHİRLİ ANNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Acun Ilıcalı, son olarak 2012 yılında ekrana gelen Sihirli Annem dizisini yeniden çekeceğini duyurmuştu ve çekimlerine başladı. Sihirli Annem'in yeni Dudu'su Nergis Kumbasar bombayı patlattı. Yayın tarihini açıkladı.
Nergis Kumbasar yayın tarihi sorularına "Valla benim bildiğim 1 Ocak" yanıtını verdi.
SİHİRLİ ANNEM DİZİSİNİN KONUSU
Bir dönem ekranlara damga vuran Sihirli Annem dizisi Gamze Özer tarafından oluşturulan Türk çocuk fantastik bir televizyon dizisidir.
Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı dizide Betüş isimli bir perinin eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi ile başlarından geçen maceralarla dolu yaşamları konu alır.
YENİ SİNİRLİ ANNEM OYUNCULARI KİMLER?
Betüş: Açelta Topaloğlu
Sadık: Emre Altuğ
Periliçe: Lale Başar
Dudu: Nergis Kumbasar
Suzan: Hande Katipoğlu
Avni: Bülent Seyran
Eda: Tara Mcmillen
Yavuz: Ogeday Girişken
Firuze: Eylem Yıldız
Çilek: Sıla Sade
Ceren: Cemre Demircan
Tuğçe: Nisa Sofiya Aksongur
Cem: Egemen Uysal