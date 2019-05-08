Yeni sevgilisi Caroline Koç'un yeğeni çıktı

Burak Deniz ile Büşra Develi'nin birlikteliği 9 ay önce bitmişti.Güzel oyuncu, geçtiğimiz hafta yeni sevgilisi Cem Aktay ile Beyoğlu Asmalısescit'te ilk kez görüntülenmişti.

Herkes, Burak Deniz'i unutturan yakışıklının kim olduğunu merak etmişti.Cem Aktay, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç'un yeğeni. Cem Aktay, Caroline Koç'un kardeşi Madeleine Giraud'un ilk eşi Halil Aktay'dan olan oğlu.

Üniversite eğitimini yurtdışında alan Cem Aktay, beyefendiliği ve sempatikliği ile yakın çevresinde çok seviliyor.Büşra Develi henüz sevgilisinin ailesi ile tanışmadı.

(Posta)