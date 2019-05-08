Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1912
  • 6,939
  • 256.727
  • 90.483
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Yeni sevgilisi Caroline Koç'un yeğeni çıktı

Yeni sevgilisi Caroline Koç'un yeğeni çıktı

Yeni sevgilisi Caroline Koç'un yeğeni çıktı

Oyuncu Büşra Develi, 2015'te 'Tatlı Küçük Yalancılar' dizisinde oynarken meslektaşı Burak Deniz ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Burak Deniz ile Büşra Develi'nin birlikteliği 9 ay önce bitmişti.Güzel oyuncu, geçtiğimiz hafta yeni sevgilisi Cem Aktay ile Beyoğlu Asmalısescit'te ilk kez görüntülenmişti.

Herkes, Burak Deniz'i unutturan yakışıklının kim olduğunu merak etmişti.Cem Aktay, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç'un yeğeni. Cem Aktay, Caroline Koç'un kardeşi Madeleine Giraud'un ilk eşi Halil Aktay'dan olan oğlu.

Üniversite eğitimini yurtdışında alan Cem Aktay, beyefendiliği ve sempatikliği ile yakın çevresinde çok seviliyor.Büşra Develi henüz sevgilisinin ailesi ile tanışmadı.

(Posta)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Büşra Develi'nin yeni sevgilisi bakın kim çıktı!
Yasemin Özilhan'a eşinden uyarı geldi! Çantasında çikolata taşıyor
Simge Sağın işine yatırım yapıyor
Kaan Tangöze ve Seçkin Piriler karakolluk oldu
Zehra'nın yeni imajı olay oldu!

Yanlış Kişiden İlgi Beklemek

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Silahlı kuvvetlere minyatür füze

SSK'lı emekliye 4'lü müjde paketi