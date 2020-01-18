Yeni imajı beğenilmeyen Zehra Çilingiroğlu özüne döndü!
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.
Tek başına alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, AVM'de bir süre mağazaları dolaştıktan sonra yakın bir arkadaşı ile buluştu. Yeni saç rengiyle sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan Çilingiroğlu'nun, eski haline geri döndüğü görüldü.
SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLMÜŞTÜ
Geçtiğimiz günlerde siyah saçlarını değiştirerek, bakır renge boyatan 22 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu'nun imajı çok konuşulmuştu. Zehra'nın yeni imajı takipçilerini ikiye bölmüş, hayranları çoğunlukla Çilingiroğlu'na bakır rengi yakıştırmadığını dile getirmişti.