Yeni imajı beğenilmeyen Zehra Çilingiroğlu özüne döndü!

Tek başına alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, AVM'de bir süre mağazaları dolaştıktan sonra yakın bir arkadaşı ile buluştu. Yeni saç rengiyle sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan Çilingiroğlu'nun, eski haline geri döndüğü görüldü.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde siyah saçlarını değiştirerek, bakır renge boyatan 22 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu'nun imajı çok konuşulmuştu. Zehra'nın yeni imajı takipçilerini ikiye bölmüş, hayranları çoğunlukla Çilingiroğlu'na bakır rengi yakıştırmadığını dile getirmişti.