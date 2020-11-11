Yeni Hayat'ın yıldızı Serkan Çayoğlu'ndan Özge Gürel ile ilgili samimi açıklamalar

Kanal D ekranlarında başlayan Yeni Hayat dizisi ile son olarak ekranlara gelen Serkan Çayoğlu Özge Gürel ile aşk yaşıyor. Serkan Çayoğlu, beMAN dergisinin yeni sayısına konuk oldu. Hem iş hem de özel hayatıyla ilgili merak edilenlere yanıt veren oyuncu samimi itiraflarda bulundu.

İşte Serkan Çayoğlu'nun satır başları...

Oyunculuktan önce modellik kariyerinizle de tanınıyorsunuz. Model olmayı siz mi istediniz yoksa çevrenizden aldığınız destekle mi bu kararı verdiniz?

- Tabii ki arkadaşlarım ve çevrem beni her zaman olduğu gibi destekledi ama kararı kendim verdim.

Ardından gelen başarılı bir oyunculuk kariyeriniz var. Oyuncu olmak hep hayallerinizden biri miydi?

- Değildi. Az önce söylediğim gibi hayatta olan biteni bazen akışa bırakıyorsunuz ve olması gereken oluyor. Benim oyunculuk serüvenim böyle başladı.

Sizi birçok projede izleme fırsatı bulduk. Son olarak “Yeni Hayat” dizisinde başrol olarak çıktınız hayranlarınızın karşısına. Ama dizi yakın zamanda final yaptı...

- Beni ilgilendiren kısım, sevdiğim bir projenin içinde sevdiğim bir karakteri oynamaktı. Reyting sonuçları kontrol edebileceğim bir şey değil. Oyuncu olarak kendi işime odaklanıyorum. Bu süreçte bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim.

Uzun süredir meslektaşınız Özge Gürel ile birliktesiniz ve çok mutlu görünüyorsunuz. Sosyal medyada sizi takip edenler tarafından nasıl yorumlar alıyorsunuz?

- Çünkü çok mutluyuz, bu mutlu anlarımız var demek değil sadece. Sabah onu gördüğüm için mutluyum. Birlikte büyüyüp sürekli heyecanlanacak bir şeyler bulduğumuz için mutluyum ve sanırım insanlara geçen bu.

İkiniz de oyuncu olarak yoğun tempoda çalışıyorsunuz. Birbirinize vakit ayırabiliyor musunuz?

- Çalıştığımız zamanlarda zor oluyor açıkçası ama bu da işin bir parçası.

Birlikte yapmaktan en keyif aldığınız aktiviteler neler?

- Birlikte seyahate çıkmayı seviyoruz. Bu aralar tabii pandemi nedeniyle bazı programlarımızdan vazgeçtik. Zaman zaman daha aktif oluyoruz ama tam tersi dönemler de oluyor. İlla bir aktivite şart değil. Evde de zamanımızı güzel geçirmenin yollarını buluyoruz.