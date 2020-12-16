Yeni Hayat'ın yıldızı Nilperi Şahinkaya uzun soluklu dizisine yeniden başlayacak

Yeni Hayat dizisinde başarılı bir performans sergileyen Nilperi Şahinkaya, 1,5 yıldır içinde olduğu diğer dizisinin ise devam etmesinin mutluluğunu yaşıyor. İlk olarak Youtube ortamında başlayan ve ardından da Blu TV tarafından alınan Aynen Aynen dizisinin yeni sezon çekimleri yakında başlayacak.

Uraz Kaygılaroğlu ile partner olarak projeye başlayan Nilperi Şahinkaya, ilk iki sezonu bu oyuncu ile sürdürmüş ancak sonrasında Kerem Bürsin ile partner olmuştu.

Sefirin Kızı dizisinin yoğunluğu nedeniyle Kaygılaroğlu, projeden çekilmek durumunda kalınca, Kerem Bürsin devreye girdi. Şimdilerde Sen Çal Kapımı dizisinde başrolde yer alan Bürsin ile başka bir projesi olmayan Nilperi Şahinkaya, Aynen Aynen projesine devam edecek.

İlk iki sezonda Kaygılaroğlu, 3. ve 4. sezonda ise Bürsin’in rol aldığı Aynen Aynen, 5. sezon çekimlerine yakında başlayacak.