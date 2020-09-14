Yeni Hayat'ın Adem'i Serkan Çayoğlu sosyal medyayı salladı. Kiraz Mevsimi dizisinde birlikte oynadıktan sonra sevgili olan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti, mutlu birlikteliklerini sürdürüyorlar. Yakışıklı oyuncu Serkan Çayoğlu'nun kendi gibi oyuncu sevgilisi Özge Gürel ile paylaşımları özellikle dikkat çekiyor.

İşte Serkan Çayoğlu'nun yeni paylaşımı...

Serkan Çayoğlu’nun kucağında klavyesi ile çekilen aşağıdaki fotoğrafına pek çok takipçisi “Alev aldı buralar” yorumları yaparken alev imojilerinin de sıklıkla kullanıldığı görülmekte.

Ayrıca 3 saat içinde 200 bine yakın beğeni alan fotoğrafa Özge Gürel’in kalp emojili yanıtı da dikkatleri çekiyor. Bir başka ayrıntı ise Yeni Hayat dizisinde kızını oynayan küçük oyuncu Nisa Sofiya’nın da Özge Gürel’i etiketleyerek “O benim babam” notunu düşmüş olması.

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

1987 yılında Almanya'da doğan Serkan Çayoğlu, Zeytin Tepesi adlı diziyle oyunculuk hayatına başladı. Üniversitat Erlangen Nünberg Ekonomi bölümünden mezun olan Çayoğlu, Almanya'da 7 yıl profesyonel modellik yaptıktan sonra Türkiye'ye gelerek Dolunay Soysert, Ümit Çırak, Bahar Kerimoğlu gibi isimlerden oyunculuk ve kamera önü eğitimi aldı.

Eğitimini üniversitenin Ekonomi bölümünde Almanya da tamamlamıştır. İlk olarak 2012 yılında Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur‘un İtalya’dan gelen arkadaşını canlandırmış olup sonrasında Zeytin Tepesi'nde yer almıştır.

Hande Yener‘in “Ya Ya Ya” klibinde de oynamıştır.Kiraz Mevsimi'nde Ayaz Dinçer rolünü canlandırdı. Şu sıralar yeni dizisi Yeni Hayat'ta rol almaktadır.