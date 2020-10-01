Yeni Hayat Yasemin kimdir? Melisa Aslı Pamuk kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Yeni Hayat dizisinde Yasemin karakterini canlandıran Melisa Aslı Pamuk izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yeni Hayat’ın Yasemin’i Melisa Aslı Pamuk Hollanda'da dünyaya gelmiş ve 14 yaşında modelliğe başlamıştır. 3 Haziran 2011 yılında yapılan Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışmasında birinci seçilmiştir. İşte güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk hakkında merak edilenler...



MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Melisa Aslı Pamuk, 14 Nisan 1991 yılında Hollanda, Haarlem'de dünyaya geldi. Aslen İskenderunlu olan Melisa Aslı Pamuk’un kendisi İstanbul'da, ailesi hala Hollanda'da yaşamaktadır. Türk kökenli olup Hollanda vatandaşıdır. 14 yaşında iken modelliğe başladı. Amsterdam Üniversitesinde Psikoloji eğitimi öğrencisi iken güzellik yarışmaları yüzünden okulu dondurdu.

2009 yılında Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) unvanını aldı.

Tatil için geldiği İstanbul'da tesadüfen Miss Turkey'e başvurması neticesinde 3 Haziran 2011 tarihinde yapılan Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışmasının birincisi olmuştur. Ardından Türkiye'yi 2011 yılının eylül ayında Brezilya'nın São Paulo şehrinde düzenlenen Miss Universe (Kâinat Güzellik Yarışması)'te temsil etti.

Melisa Aslı Pamuk, Türkçe, İngilizce, Flemenkçe (Hollandaca), Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilmektedir. 1,79 m boyunda olan Melisa Aslı Pamuk'un hobileri arasında; mankenlik, kitap okumak, yağlı boya resimleri yapmak ve dans etmek vardır.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" dersleri aldı. 2012 yılında senaristi Şafak Sezer olan "G.D.O. Karakedi" adlı sinema filminde Şafak Sezer ile başrolde oynamıştır. 2014 yılında başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kurt Seyit ve Şura dizisinin İstanbul döneminde kadroya dahil oldu.

2014 yılında Tomris Giritlioğlu'nun hazırladığı "Her Sevda Bir Veda" adlı dizide Nik Xhelilaj, Elif Atakan, Devrim Evin, Cemal Hünal ile beraber oynadı. Ekim 2015 ayında Star TV'de gösterilmeye başlayan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı başrollerinde Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün oynadığı "Kara Sevda" adlı dizide Zerrin Tekindor, Melisa Aslı Pamuk, Kaan Urgancıoğlu, Burak Sergen, Kürşat Alnıaçık da oynamıştır.

MELİSA ASLI PAMUK BOYU VE KİLOSU NEDİR?

Melisa Aslı Pamuk'un boyu 1,76, kilosu: 58 kg'dir.

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Kara Sevda (Asu) (TV Dizisi)

2014 - Ulan İstanbul (Zeynep) (TV Dizisi)

2014 - Her Sevda Bir Veda (Azade) (TV Dizisi)

2014 - Kurt Seyit ve Şura (Ayşe) (TV Dizisi)

2012 - G.D.O. Karakedi (Elmas) (Sinema Filmi)

2012 - 2013 - Yer Gök Aşk (TV Dizisi)

2004 - Dat zit wel snor (Sinema Filmi)