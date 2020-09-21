21 Eylül 2020 Pazartesi 08:01 | Son Güncelleme:
Yeni Hayat dizisinin Nevin'i Nilperi Şahinkaya karantinadan negatif çıktı
- RECEP ASLAN
‘Yeni Hayat' dizisinde oynayan Nilperi Şahinkaya, izin gününde heykeltıraş Emre Yusufi ile Boğaz havası aldı.
‘Yeni Hayat’ dizisindeki rol arkadaşı İpek Filiz Yazıcı’nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı setin ara verdiğini anlatan Nilperi Şahinkaya, “İki gün karantinaya aldık kendimizi, sonra test yaptırdık. Negatif çıkıp sete geri döndük” diye konuştu.