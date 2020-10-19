Yeni Hayat dizisinin akıbeti belli değil

Dizi için daha önce final kararı verilmişti ama sonra yeniden değerlendirme yapıldı ve reytinglerde de önceki bölüm kıpırdanma olunca devam etmesi yönünde karar verildi. Fakat son bölümde yine reyting düşüklüğü yaşanınca Kanal D’nin finalden önce gün değiştirmesi de bekleniyor…

Dizinin devam edebilmesi açısında gün değişikliği bir son şans olacak. Ancak henüz böyle bir gelişme yok. Dizi için tahminler bu yönde. Kanal D dizi için henüz karar vermiş değil.

Dizinin 8. yeni bölümü 22 Ekim Perşembe akşamı seyircisi ile buluşacak. Yeni Hayat 8. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Dizide hikaye geliştikçe, başrol oyuncularının uyumları daha iyi ortaya çıkıyor.

Peki 8. bölümde neler olacak? Nevin, Adem ve Yasemin’i gizlice konuşurken yakalıyor!

Adem, Yasemin’in çektiklerine daha fazla kayıtsız kalamaz. Bu yüzden ona yardım edeceğini söyler. Bu sırada onların bu konuşmalarını Nevin görür. Aralarındaki ilişkinin boyutunun farkı olduğunu hisseder. Adem’le konuşmasında onun Yasemin ile olan birlikteliklerini kıskançlıkla sorgular.

Adem, ne kadar inkar etse de karısına sözünü geçiremez. Timur da, Yasemin’in peşindedir. Nevin’den duyduklarını beyninde büyütmüştür ve fırsatını bulduğu ilk anda Yasemin’den acısını çıkartır.



