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24 Ekim 2020 Cumartesi 13:07 | Son Güncelleme:

Yeni Hayat dizisinden hayranlarını üzen haber

Yeni Hayat dizisinden hayranlarını üzen haber

Başrollerini Serkan Çayoğlu ile Melisa Aslı Pamuk'un paylaştığı "Yeni Hayat" dizisi final kararı aldı. Dizi, 8. bölümünün ardından ekranlara veda edecek.

Senaryosunu Makbule Kosif’in yazdığı, yönetmenliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru’nun yaptığı, yapımını Ojo Pictures’ın, yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner’in üstlendiği dizisi Yeni Hayat, final kararı aldı.

Reytinglerin istenilen seviyeye gelmediği iddia edilen dizi 8'inci bölüm fragmanının yayınlanmasından sonra ekranlara veda edecek.

Dizinin başrolünde Serkan Çayoğlu ile Melisa Aslı Pamuk yer alıyordu. 

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