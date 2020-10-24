Yeni Hayat dizisinden hayranlarını üzen haber

Senaryosunu Makbule Kosif’in yazdığı, yönetmenliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru’nun yaptığı, yapımını Ojo Pictures’ın, yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner’in üstlendiği dizisi Yeni Hayat, final kararı aldı.

Reytinglerin istenilen seviyeye gelmediği iddia edilen dizi 8'inci bölüm fragmanının yayınlanmasından sonra ekranlara veda edecek.

Dizinin başrolünde Serkan Çayoğlu ile Melisa Aslı Pamuk yer alıyordu.