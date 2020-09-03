Yeni Hayat dizisi konusu nedir? Yeni Hayat dizisi oyuncuları arasında kimler yer alıyor?

Başrollerini Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Nilperi Şahinkaya, Tayanç Ayaydın ve İpek Filiz Yazıcı’nın paylaştığı Yeni Hayat dizisi 3 Eylül Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayın hayatına başladı. Başak Soysal ve Cem Özüduru yönetmenliğindeki dizinin senaryosu Elif Usman, Serdar Soydan, Deniz Büyükkırlı’ya ait. İşte Kanal D ekranlarının yeni dizisi Yeni Hayat konusu ve oyuncuları...



YENİ HAYAT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

3 Eylül Perşembe akşamı başlayan Yeni Hayat dizisinde; Özel Kuvvetlerden ayrılan Yüzbaşı Adem karşısına çıkan bir iş fırsatıyla her şeye yeniden başlar. Eşi Nevin ve küçük kızları Ece’yle beraber oluşturduğu mutlu çekirdek aileye yeni bir hayatın kapılarını aralayan Adem'in tek yapması gereken, zengin ve güçlü bir iş adamı olan Timur'un genç karısı Yasemin'i korumaktır. Uzun süredir asker olan Adem katıldığı onca tehlikeli operasyondan sonra bu işe çocuk oyuncağı gözüyle bakar.

Nevin ise nihayet rahata erecekleri için mutludur. Adem'in iş teklifini kabul etmesiyle, o ve ailesi, yabancısı oldukları, bambaşka bir dünyanın içine adım atarlar. Bambaşka dünyaların insanları olan ve taban tabana zıt amaçları çatışan Adem ve Yasemin, başlangıçta nefretle yaklaşırlar birbirlerine. Bu nefretin büyük, tutkulu bir aşka dönüşmesi ise asıl kötü sürpriz olur ikisi için. İmkânsız bir aşktır bu. Bir araya gelmeleri demek, bir yanda bir yuvayı yıkmak, diğer yanda zalim ve güçlü bir adamın tüm öfkesini üzerlerine çekmek demektir. Ama aşk imkansızlıklarla beslenen bir duygudur.

Adem ve Yasemin, tüm uğraşlarına rağmen aşka yenik düşmekten kurtulamazlar. Adem'in karısı Nevin ise, kocasını kaybetmemek, ailesini korumak için ne kadar ileri gidebileceğini keşfetmek zorunda kalır. Adem ile Yasemin’in sınavı aşkken, Nevin ile Timur’un sınavı ihanet olur.

Hayat sınavlarla doludur; karakterlerimiz de bu hikâye boyunca birbirlerinden sakladıkları sırlarla, yalanlarla, ihanetle, aşkla ve nefretle sınanacaklar hem kendilerinin hem de en yakınlarının aslında sandıkları kişi olmadığını anlayacak, gerçekte kim olduklarını, hayattan ne istediklerini sorgulayacak, değişecek ve sonunda acı yollarla da olsa, birbirlerini de kendilerini de daha iyi tanıyacaklar, gerçek benliklerini bulacaklardır.

YENİ HAYAT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Yeni Hayat dizisi oyuncuları arasında Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı, Nisa Sofya Aksongur, Devrim Nas, Aziz Caner İnan, Nebil Sayın, Ayşe Tunaboylu, Begüm Akkaya, Furkan Kalabalık, Övül Özbay, Seher Terzi.