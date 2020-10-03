Büyük çaba ve emeklerle hazırlanan dizilerin, bir kaç bölüm sonra reytingleri sebebi ile ekrana veda etmelerine artık izleyici de alıştı ama her sezon başında yaşanan yaprak dökümü biraz hızlı başladı.

Yeni Hayat dizisi için final kararı alındı. Geçtiğimiz günlerde Gençliğim Eyvah, Bay Yanlış ve Güvercin dizilerinin de final haberleri gündeme gelmişti.

5. bölümüyle pek de iç açıcı bir reyting alamayan ve 2’li seviyelerde dolaşan dizinin gününü değiştirmek gibi bir yola da gitmedi kanal ve kararı verdi.

Dizinin 8. bölümüyle final yapacağı da öğrenildi. En azından 3 bölüm daha ekranda kalacak olan Yeni Hayat dizisine, final yapma şansı da tanınmış oldu.