Yeni Hayat dizisi final mi yapacak?

Yeni Hayat dizisi hayranları en çok da 8. bölümü heyecanla bekliyorlardı. Sürpriz bir final olur muydu? Dizinin 8. bölümünden ilk görüntüler yayınlandı. Fragmanda “yeni bölüm” detayını gören izleyiciler rahatladıalar. Zira final olma ihtimali de vardı ve şimdilik böyle bir durumun olmadığı da anlaşıldı.

Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Nilperi Şahinkaya ve Tayanç Ayaydın’ın başrollerinde yer aldığı dizi yine heyecanlı hikayesiyle hayranları ile buluşmasını sürdürüyor. 22 Ekim Perşembe akşamı yayınlanacak olan yeni bölümde Nevin, Timur’a Yasemin ve Adem arasındakileri açıklıyor!

Nevin Timur’a gidip Adem ve Yasemin’in arasında bir ilişki olduğunu söylüyor. Bunu duyan Timur ise hain planlarını devreye sokuyor. Malvarlığını boşanmadan önce Yasemin’in üzerine geçirmek isteyen Timur’un planı nasıl işleyecek?



