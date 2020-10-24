Yeni Hayat final mi yapıyor, ne zaman? Yeni Hayat dizisinden final kararı!

Yeni Hayat dizisi hakkında seyircilerini üzen karar geldi. Her hafta perşembe günleri Kanal D ekranında yayınlanan Yeni Hayat dizisinin başrolünde Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk yer alıyordu. Senaryosunu Makbule Kosif’in yazdığı Yeni Hayat reytinglerde istediği seviyeyi elde edemedi ve 9. bölüm ile final yapma kararı aldı.

YENİ HAYAT DİZİSİ BİTİYOR, NE ZAMAN?

Yeni Hayat dizisi reytinglerde istediği seviyeyi elde edemeyince final kararı aldı. Dizi 9. bölümü ile ekranlara veda edecek. Yeni Hayat dizisinin son bölümü perşembe akşamı yayınlanacak.

YENİ HAYAT 9. FİNAL FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

YENİ HAYAT 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nevin, Yasemin ve Adem’i yakınlaşmış bir şekilde görünce kıskançlık ve hayal kırıklığıyla eve gider. Adem, Nevin’e durumu açıklamak istese de Nevin Adem’i dinlemez. Bu arada Timur’un Yasemin’e imzalattığı boşanma belgeleri Yasemin’in eline geçer. Yasemin şaşkındır. Timur boşanmayla birlikte mal varlığını da Yasemin’e bırakmıştır. Yasemin Timur’un neyi hedeflediğini anlayamaz. Ama içini bir korku kaplar ve hem kendini hem de Adem’i korumak için harekete geçer. Nevin içinde biriktirdiği kıskançlığı bastıramaz ve Timur’a Adem ve Yasemin’in çok yakın olduklarını söyler. Timur, Nevin’in yüzüne farklı şeyler söylese de içten içe Yasemin ve Adem’e öfkelenmiştir. Kıskançlık krizine girer.