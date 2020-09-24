Yeni Hayat 4. bölüm izleme linki! Yeni Hayat 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yeni Hayat 24 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin başrollerini Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Nilperi Şahinkaya, Tayanç Ayaydın ve İpek Filiz Yazıcı paylaşıyor. Yeni Hayat 5. bölüm fragmanı ve 4. bölüm özeti ile ilgili detaylar haberimizde...



YENİ HAYAT 4. BÖLÜM ÖZETİ

Yasemin’in kaçırılmış olması herkesi harekete geçirir. Timur ne olursa olsun karısını kurtaracaktır. Gereken yardımı ve desteği Adem’den talep eder. Adem kaçırılmadaki tüm şüphelerine rağmen bu durumu Timur’un güvenini kazanıp, yerini sağlamlaştırmak ve sonrasında da onun karanlık işlerini çözebileceği bir fırsat olarak görür. Tüm bunlar yaşanırken Yasemin ona hazırlanan kötü sondan habersiz yeni hayatına bir adım daha yaklaştığını düşünmektedir.

Yasemin ölümle yüzleştiğinde kurtarıcısı bir kez daha Adem olur. Ancak kurşunların hedefinden kurtulamaz. Yasemin bu olayla ilk kez kalbini Adem’e açar ve Adem Timur’un gerçek yüzüyle tanışır. Peki şimdi ne olacaktır? Adem Yasemin’i korumak zorundadır üstelik de kocasından. Tüm bu kaosun ortasında, Adem ve Yasemin telefonlarına gelen bir fotoğrafla şok olurlar. Üstelik aynı mesaj başka birine daha gitmiştir.

YENİ HAYAT 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.