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Yeni Game of Thrones'un yıldızı Naomi Watts: Korkutucu

Yeni Game of Thrones'un yıldızı Naomi Watts: Korkutucu

Yeni Game of Thrones’un, (Taht Oyunları) spin-off projesinin çekimleri başladı. Dizide rol alan Naomi Watts final sezonundan sonra projede yer almanın hem heyecan verici hem de korkutucu olduğunu söyledi.

Dünyanın en popüler dizisiyken en çok eleştirilen dizi olan Game of Thrones'un spin-off projesi başladı. Çekimlerin başlaması ile birlikte projeyle ilgili sessizliğini bozan Naomi Watts, merakla beklenen dizi hakkında konuştu.

Associated Press’e verdiği röportajda yeni dizinin Game of Thrones hayranlarını hayal kırıklığına uğratmayacağını söyleyen Watts, projede rol almanın hem heyecan verici hem de korkutucu olduğunu söyledi. 

 

2 Oscar adaylığı olan 50 yaşındaki oyuncu özellikle eleştirilerin odağında yer alan final sezonundan sonra böylesine popüler yapımda yer almanın korkutucu olduğunu söyledi. 

 

Spin-off dizisi için muhteşem bir ekibin bir araya geldiğini belirten Watts, "İzleyiciler yeni dizide de kendilerini heyecanlandıracak yeni şeyler keşfedecek" diye konuştu.

 

HBO'nun Kuzey İrlanda’da çekimlerine başladığını duyurduğu dizide Naomi Watts, Josh Whitehouse, Naomi Ackie, Naomi Ackie, Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Marquis Rodriguez, John Simm, Richard McCabe, John Heffernan ve Dixie Egerickx gibi isimler rol alacak. 

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