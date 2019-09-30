Yeni fotoğrafları ortaya çıktı... Beren Saat ile DJ Maga birlikte tatil yapmış!

Kenan Doğulu ile Beren Saat'in uzun süredir sorunlar yaşadığı ve boşanacakları iddia ediliyordu. Geçen temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte İzmir'de tatil yapan Beren Saat'in adı, DJ Maga ile yasak aşk dedikodularına karışmıştı. Maga ile bir kulüpte fotoğrafı çıkan kişinin kendisi olduğunu önceki gün itiraf eden Saat'le ilgili flaş bir detay daha ortaya çıktı.

BİRLİKTE TATİL YAPMIŞLAR!

Beren Saat, yakın arkadaşları Esra Dermancıoğlu ve Belçim Bilgin ile kız kıza tatil yaparken Alaçatı’da objektiflere yansımıştı. Hürriyet'in haberine göre; eşi Kenan Doğulu ile arasında kriz olduğu bilinen Beren Saat’e, Fransız Dj Maga’nın da eşlik ettiği aylar sonra ortaya çıktı. Fotoğraflarda ünlü oyuncu ile yan yana görüntülenen Dj'in, Saat ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.