Yeni dizi Alev Alev izleyiciden tam not aldı, Demet Evgar öve öve bitirilemedi!

Ay Yapım imzalı yeni dizi Alev Alev dün akşam ilk bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan dizide hikaye ve oyunculuklar tam not aldı. Karakter seçimlerinin de başarılı olduğu, oyuncuların birbirleri ile çok iyi uyum sağladıkları da ekrana yansıdı.

Demet Evgar ise adeta efsaneydi… Avlu dizisinden sonra ünlü oyuncunun ekrana dönüşü yine muhteşem oldu. O nasıl bir oyunculuk, o nasıl bir karakteri yaşamaktır öyle… Cemre karakterinden Demet Evgar iz bırakacağını daha ilk bölümden kanıtladı.

Alev Alev dizisinin ikinci bölümü ise büyük merakla bekleniyor. Yeni bölümden ilk görüntüler yayınlandı. Rüya’nın yangın sonrası büyük üzüntü yaşadığı tanıtımda Çelebi, Cemre’nin yaşadığını ve ona yardım eden birinin olduğunu söyleyerek gerilimi arttırıyor.

Rüya, Çiçek’in ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü İskender’e hesap sorarken, Tomris’in Çiçek’e “Kızımın yerine geç!” demesi izleyenleri şoke ediyor. Çiçek’i gören Ali’nin vereceği tepki ise büyük merak konusu oluyor.





ALEV ALEV KONUSU NE?

Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi…

Kadın, aile içi şiddet, adalet, güzellik gibi her an konuşulan gündelik hayatın içindeki temaları kendine özgü diliyle ele alacak 'Alev Alev', vereceği anlamlı mesajlar ve dikkat çekeceği konularla ekran başındaki izleyicilere de cesaret ve ilham kaynağı olmaya hazırlanıyor.