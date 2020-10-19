Yeni Bir Ev sunucusu Evrim Akın kimdir? Evrim Akın kaç yaşında ve nerelidir?

Yeni Bir Ev sunucusu Evrim Akın, gündemde araştırılan isimler arasında yer aldı. Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu ve sunucu olan Evrim Akın, bugüne kadar birçok dizi ve programda yer aldı. İzmir’de, Konak Belediye Tiyatrosu’nda kursiyer olarak sektöre adım atan Evrim Akın, 12 Haziran 1979 yılı Ankara doğumludur.

EVRİM AKIN KİMDİR?

Evrim Sülün Akın, 12 Haziran 1979 yılı Ankara doğumlu. Babasını 17 yaşında kaybeden oyuncu İzmir’de, Konak Belediye Tiyatrosu’nda kursiyer olarak başladı. Daha sonra tiyatroyla yeni tanışan Evrim Akın Müjdat Gezen Sanat Okulu'na girdi.İbo Show'da çeşitli skeçlerde yer aldı. İlk televizyon deneyimi olan Eltiler'de Hande karakteriyle dizi hayatına başladı. Show TV'de yayınlanan İbrahim Tatlıses'in yazıp yönettiği İmparator adlı dizide Çiçek karakterini canlandırdı. Daha sonra çeşitli dizilerde oynayan Evrim Akın, asıl ünü Avrupa Yakası adlı dizide buldu. Canlandırdığı Selin Yerebakan karakterinin kullandığı "Ohaaa falan oldum yani", "kal geldi yaa" gibi repliklerle özdeşleşti.

Yeni Bir Ev formatı ve ödülü nedir? Yeni Bir Ev başvuru nasıl yapılır?

Daha sonra Bez Bebek dizisinde Nana rolünü oynadı. Ardından Koca Kafalar TV'de sunuculuk yaptı. Daha sonra TV8'de Uzman Avı adlı bir yarışma programı sundu. 2011-2013 yılları arası atv'de Alemin Kıralı adlı bir dizide Jülide karakterini canlandırmıştır. Show TV'deki Ev Kuşu programını sunmuştur. Show tv de Piramit isimli yarışma programında yardımcı yarışmacılık yapmıştır.Şu an Show tv'de Çocuktan Al Haberi yarışma programı sunmaktadır.

Sunuculuk

Akşam Yıldızı (2005) Star TV

Koca Kafalar TV (2007) Kanal D

Ford Boyard (2007) FOX

Uzman Avı (2009) tv8

Ev Kuşu (2013) Show Tv

Piramit (2015) Show Tv

Çocuktan Al Haberi (2016 - 2017) Show Tv

Ödülleri ve Adaylıkları

Yıl Ödül Töreni Kategori Proje Sonuç

2009 Aslan Max Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu

2017 8.KTÜ Medya Ödülleri En Beğenilen Yarışma Programı Sunucusu Çocuktan Al Haberi

44.Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Sunucu